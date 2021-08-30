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Новости 30 августа, 13:46

Общественные туалеты в Петербурге хотят оснастить видеокамерами для защиты от фанатов и вандалов

фото ЗакС политика Общественные туалеты в Петербурге хотят оснастить видеокамерами для защиты от фанатов и вандалов

Власти Петербурга обдумывают возможность сделать туалеты в общественных местах круглосуточными и оснастить их видеокамерами. Об этом на "нулевых чтениях" проекта бюджета 2022 года сообщил глава комитета по энергетике и инженерному обеспечению Андрей Бондарчук.

Вопрос увеличения времени работы общественных туалетов подняла депутат "Справедливой России" Надежда Тихонова.

- Идею поддерживаю, - ответил Бондарчук. - Буквально недавно обсуждали. Единственное, надо будет оборудовать туалеты видеокамерами для защиты от вандализма. Как мы понимаем, мы ко всему должны быть готовы. Фанаты – не фанаты, я не хочу акцентировать на этом внимание. Но решение по сути есть.

Чиновник также отметил, что в комитете обдумывают возможность сделать отдельные туалетные кабины бесплатными. По его словам, для этого решения есть перспективы.

В ходе своего доклада перед депутатами Бондарчук сообщил о планах приобрести в 2022 году 68 передвижных и пять модульных туалетов общей стоимостью 44 млн рублей. В дополнительную потребность комитета вошла покупка нового передвижного санитарно-гигиенического комплекса. На эту цель запрошено 28,3 млн рублей.

Общая доппотребность комитета составила 4,4 млрд рублей при базовой потребности в 16,1 млрд.

Сергей Еремеев


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