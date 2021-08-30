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Новости 30 августа, 17:42

Возле метро "Парнас" начал работу МФЦ на колёсах

фото ЗакС политика Возле метро "Парнас" начал работу МФЦ на колёсах

Для жителей Выборгского района Петербурга открылся новый мобильный МФЦ на колёсах: рассчитанный на два окна, он будет принимать клиентов на улице возле 4-го Верхнего переулка, 19, отчитались в пресс-службе комитета по информатизации и связи.

Всего в городе работают шесть подобных многофункциональных центров.

"Мобильные офисы МФЦ — уникальный сервис, созданный для строящихся микрорайонов. Благодаря работе таких центров мамам с детьми и пожилым гражданам не нужно специально добираться до стационарного МФЦ, мобильный офис приезжает к ним сам", – поделилась мнением глава комитета Юлия Смирнова.

Петербуржцы смогут оформить в мобильном пункте МФЦ услуги, аналогичные стационарному центру, кроме тех, что подведомственны МВД (получение паспорта, загранпаспорта, постановка на регистрационный и миграционный учёт).


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