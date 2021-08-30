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Новости 30 августа, 17:55

После высылки своего дипломата из РФ Эстония отказалась выдавать визу его российскому коллеге

фото ЗакС политика После высылки своего дипломата из РФ Эстония отказалась выдавать визу его российскому коллеге

В эстонском МИДе решили не в полной мере симметрично отреагировать на высылку своего очередного дипломата из России, о которой было объявлено в начале месяца. С эстонской стороны российскому сотруднику ведомства решили не выдавать визу.

"В данном случае МИД желает положить конец ситуации и надеется, что, несмотря на свои асимметричные действия, Российская Федерация воздержится от дальнейшей эскалации ситуации. Эстония заинтересована в хороших и конструктивных отношениях со всеми своими соседями", – говорится в пресс-релизе.

В министерстве добавляют, что рассчитывают на такой же подход и с российской стороны.

Начало конфликтной ситуации положило июльское задержание сотрудниками ФСБ консула Эстонии в Петербурге Марта Лятте, который, по версии российских силовиков, получал закрытые сведения.


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