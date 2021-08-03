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Новости 14:25

МИД России объявил о высылке сотрудника посольства Эстонии

фото ЗакС политика МИД России объявил о высылке сотрудника посольства Эстонии

МИД РФ вызвал посла Эстонии в Москве Маргуса Лайдре и объявил ему о высылке сотрудника эстонского посольства, сообщается на сайте ведомства.

"Посол Эстонии в России Маргус Лайдре был вызван в МИД России. Ему заявлен решительный протест и вручена нота, в которой указано, что на основе принципа взаимности "persona non grata" объявляется сотрудник эстонской дипмиссии в Москве, которому предписывается в недельный срок покинуть территорию Российской Федерации", - заявили в МИД РФ.

В ведомстве призвали эстонскую сторону "остановиться, не усложнять ещё больше и без того обострённую" ситуацию, пообещав в противном случае "новый решительный ответ" и возложив ответственность за это на Эстонию. 

Дипломатический скандал между Россией и Эстонией разгорелся после того, как сотрудники ФСБ задержали в июле консула Эстонии в Петербурге Марта Лятте. По версии ФСБ, он якобы получил от россиянина материалы закрытого характера. 

Лятте был объявлен персоной нон грата и выслан из России. После этого эстонская сторона выслала российского дипломата Андрея Петрова. 

 

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