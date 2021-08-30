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Новости 30 августа, 18:46

"Мемориал"* признал отца Ивана Жданова политзаключенным

фото ЗакС политика "Мемориал"* признал отца Ивана Жданова политзаключенным

Правозащитная организация "Мемориал"* объявила новым российским политзаключенным отца оппозиционного политика Ивана Жданова, 67-летнего Юрия Жданова, которого держат в СИЗО по экономическому делу, несмотря на серьезные жалобы на состояние здоровья. Правозащитники апеллируют к мировой практике наделения граждан подобным статусом и общепринятым критериям.

"Его преследуют исключительно из-за убеждений его сына Ивана Жданова, в связи с ненасильственным осуществлением сыном свободы выражения мнений, мирных собраний и объединений с целью прекращения деятельности Ивана Жданова как оппозиционного политика и критика власти. Показательная жестокость к пенсионеру призвана запугать всех политических активистов — противников Кремля", – говорится в заявлении.

По мнению представителей организации, вменяемое Жданову нарушение закона совершенно не соразмерно максимально тяжелой мере пресечения.

Напомним, Юрию Жданову инкриминируют то, что, работая госслужащим в НАО, он способствовал предоставлению одной из просительниц социальное жилье, тогда как она к тому моменту уже имела жилищную субсидию. Эмигрировавший соратник Алексея Навального Иван Жданов расценивает преследование пожилого отца как способ дополнительно давить персонально на себя. В августе Юрий Жданов, страдающий в изоляторе от физической боли, рассказал о том, что сотрудники пенитенциарного учреждения отобрали у него жизненно необходимые лекарства.

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