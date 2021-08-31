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Соколов рассказал о переходе сотрудников обанкротившегося "Метростроя" в "Метрострой Северной столицы"

фото ЗакС политика Соколов рассказал о переходе сотрудников обанкротившегося "Метростроя" в "Метрострой Северной столицы"

Курирующий транспортную сферу петербургский вице-губернатор Максим Соколов объявил, что после банкротства ОАО "Метрострой" переход его бывших сотрудников в новую профильную организацию, "Метрострой Северной столицы", должен произойти и уже совершается максимально безболезненно. По его информации, персонал смотрит в будущее "с воодушевлением", особенно с учетом того, что город в разы увеличивает финансирование отрасли: в ближайшие три года дотации на метростроение вырастут до 100 млрд рублей.

"Уже сейчас проведены все необходимые собрания в структурных подразделениях компании, работникам сделаны предложения оферты о переводе в том же самом качестве в "Метрострой Северной столицы", также будут переведены производственные площадки, передано в аренду оборудование — в том числе проходческие щиты, которые будут обеспечивать плановую работу по завершению расторгаемых контрактов с "Метростроем" и по заключению новых контрактов с необходимой индексацией с "Метрострой Северной столицы" как единственным исполнителем работ, о чём сейчас принимается решение Правительством РФ", - рассказал чиновник каналу "78".

По словам Соколова, нужно принимать во внимание, что ввиду геологических особенностей города и небходимости строить метро глубокого заложения процесс выглядит как "инертный". Самый дорогостоящий из намеченных проектов, который в Петербурге пока "не сбрасывают со счетов" - строительство станции "Кудрово" в Ленобласти. "Транспортный" вице-губернатор оценивает его в 70 млрд рублей.


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