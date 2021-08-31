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"День знаний" в Петербурге ограничит движение транспорта на Васильевском острове 1 сентября

фото ЗакС политика "День знаний" в Петербурге ограничит движение транспорта на Васильевском острове 1 сентября

Из-за проведения торжеств, посвященных "Дню знаний" в Петербурге, 1 сентября будет ограничено движение транспорта по набережной Лейтенанта Шмидта, сообщили в комитете по транспорту. 

С 10:00 до 12:00 1 сентября будет прекращено движение транспорта по набережной Лейтенанта Шмидта от 20-21 линии В.О. до 22-23 линии В.О. Также в это же время будет изменен маршрут автобуса №1. 

Автобусы в течение этих двух часов будут ходить от конечной остановки "Новосибирская улица" по действующей трассе до набережной Лейтенанта Шмидта, затем по 18-19-й линиям В.О., Большому проспекту В.О. и далее до конечной остановки "Наличная улица". В обратном направлении - по действующей трассе.


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