"День знаний" в Петербурге ограничит движение транспорта на Васильевском острове 1 сентября

Из-за проведения торжеств, посвященных "Дню знаний" в Петербурге, 1 сентября будет ограничено движение транспорта по набережной Лейтенанта Шмидта, сообщили в комитете по транспорту.

С 10:00 до 12:00 1 сентября будет прекращено движение транспорта по набережной Лейтенанта Шмидта от 20-21 линии В.О. до 22-23 линии В.О. Также в это же время будет изменен маршрут автобуса №1.

Автобусы в течение этих двух часов будут ходить от конечной остановки "Новосибирская улица" по действующей трассе до набережной Лейтенанта Шмидта, затем по 18-19-й линиям В.О., Большому проспекту В.О. и далее до конечной остановки "Наличная улица". В обратном направлении - по действующей трассе.