Суд вернул мандат депутату МО "Горелово" Лебедевой

Красносельский районный суд Петербурга 31 августа восстановил в должности депутата МО "Горелово" Юлию Лебедеву, сообщила ЗАКС.Ру сама мундеп.

Решение вступило в силу незамедлительно. С 19:00 часов 31 августа Лебедева снова стала членом муниципального совета МО "Горелово".

Заседание суда длилось семь часов. Представители губернатора настаивали на существенности нарушений в декларации депутата, из-за которых и был поднят вопрос о лишении мандата. Лебедева отметила, что на заседании выступил представитель муниципального совета, который настаивал на том, что доклад о найденных нарушениях и вовсе не должен был рассматриваться при голосовании. Позиция адвоката МО, как выяснилось позже, никак не согласовывалась с остальными депутатами. Лебедева считает, что юрист выполнял личное поручение главы МО Дмитрия Иванова.

— Самый главный фактор, на который судья обратил внимание, — это переголосование. Если бы проголосовали с первого раза за досрочное прекращение, то шансов на обжалование не было бы. Судья так сказал, — сообщила Лебедева.

Она отметила, что еще не видела резолютивную часть решения суда. Мундеп ожидает, что ее восстановление попытаются обжаловать.

Напомним, 18 мая муниципальный совет МО "Горелово" с третьей попытки проголосовал за досрочное прекращение полномочий своего депутата. Поводом для этого стало обращение губернатора Александра Беглова. Якобы при проверке ежегодных отчетов о доходах и имуществе мундепа и ее супруга обнаружили существенные нарушения. В том числе не указанную в собственности мужа квартиру, в которой никто из членов семьи не проживает много лет. При этом прав собственности у них на эту недвижимость нет. Другой "существенной" ошибкой стало отсутствие в декларации некоего дохода Лебедевой по договору страхования. Позже выяснилось, что неверную справку выдал банк, но внести изменения в отчет уже было невозможно.

Константин Леньков