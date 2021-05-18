Ещё одна победа Беглова над муниципалами

На заседании совета МО "Горелово" 18 мая в третий раз рассмотрели вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Юлии Лебедевой из-за обращения губернатора Александра Беглова об обнаруженных ошибках в декларации Лебедевой. На этот раз депутат Алексей Петухов поддержал предложение о лишении коллеги мандата, несмотря на то, что на предыдущих двух заседаниях голосовал против. Таким образом Лебедева лишается статуса муниципального депутата.

Ошибки в декларации, о которых сообщал в своем обращении губернатор, заключаются в том, что ее муж не указал в пользовании квартиру, в которой он зарегистрирован. На самом деле, в этой квартире уже много лет живет другая семья, а каких-либо документов на аренду или прав собственности ни у Лебедевой, ни у ее мужа, на эту недвижимость нет. Другим нарушением стал якобы не указанный доход по договору страхования. В этом случае ошибку допустил банк, выдав неверную справку. В компании неточность признали, но внести изменения в декларацию на данный момент невозможно.

Первое заседание по лишению Лебедевой депутатского мандата прошло 30 апреля. Тогда, как и позже на втором заседании по этому вопросу 11 мая, из десяти депутатов пятеро проголосовали за прекращение полномочий, остальные - против. Необходимость повторного обсуждения Иванов объяснил тем, что 30 апреля не был утвержден результат итогов голосования. Утвердить решение совета отклонить требование губернатора удалось 11 мая, но и на этом глава муниципального совета Дмитрий Иванов не остановился. По его словам, он не мог отправить главе города "ничто" - так он называет ничью, которой закончились предыдущие голосования. "Либо за, либо против" - говорил глава МО.

Председателю совета Иванову удалась удивить депутатов, разослав уведомления о предстоящем заседании 18 мая. В повестке дня, кроме рассмотрения вопроса о присвоении статуса почетного жителя округа (который, кстати, тоже прошел повторно), опять появилось голосование по Лебедевой. Ранее глава МО 14 мая в разговоре с ЗАКС.Ру сообщил, что не прекратит попытки лишить Лебедеву полномочий, а также заявил о намерении обратиться в суд, считая себя оскорбленным словами Лебедевой. На одном из заседаний она упрекнула его в возможном превышении полномочий.

Третье заседание по вопросу лишения полномочий Лебедевой началось не по привычному сценарию. Одна из депутатов опаздывала, и для того, чтобы не позволить председателю совета начать заседание неполным составом, часть депутатов вышли на улицу.

На этом заседании присутствовал представитель администрации Красносельского района. Начальник отдела организационной работы и взаимодействия с органами местного самоуправления Владимир Белик пришёл на заседание совета, чтобы оказать "методическое сопровождение" при рассмотрении вопроса о досрочном прекращении полномочий Лебедевой. Он предупредил, что в случае отклонения предложения губернатора, тот сможет обратиться в суд с иском к совету, после чего деятельностью совета может заинтересоваться прокуратура.

на фото: Владимир Белик

Когда Иванов объявил о начале тайного голосования, депутат Алексей Петухов предложил в этот раз провести голосование гласно. Именно его голос и стал шестым "за", с помощью которого удалось добиться большинства и лишить депутата Лебедеву мандата.

Лебедева спросила Петухова, понимает ли он, что подобное обращение губернатора может быть составлено на каждого из депутатов.

— А чего добиваетесь, чтобы вообще ничего не выполнялось? Чтобы мы вот так ещё собирались? Я бы уже сложил полномочия и ушёл бы, но на меня нет такого обращения, - ответил Петухов.

По его мнению, подобные конфликты внутри совета мешают продуктивной работе. Правда, как именно - он пояснить не смог.

Среди присутствующих слушателей на заседани начали появляться теории о причине такого выбора Петухова. Один из жителей муниципалитета высказал мнение, что Петухов как бизнесмен якобы мог опасаться давления со стороны надзорных органов. Сам муниципальный депутат своё решение объясняет проще, а предположения местных жителей он комментировать не стал.

— Я против того, как она (Юлия Лебедева) ведёт себя, как она оскорбляет старших. Я пытался привлечь один голос против, я говорил, что она Баба-Яга и вносит негатив, но какие-то новшества она вносит. У меня своё видение на то, как она работает. У нас был спокойный муниципальный совет, нормально принимали постановления, была гармония. Ладно, я раз выдержал, два выдержал, — объяснил Петухов.

на фото: Алексей Петухов

На рассмотрение вопроса о досрочном лишении Лебедевой полномочий депутата был выделен месяц, который истекает 21 мая. Позже для лишения мандата губернатору бы пришлось обращаться в суд. Как Алексей Петухов рассказал ЗАКС.Ру, о таких деталях он не знал.

Другой депутат МО "Горелово" от КПРФ Григорий Меньшиков, раскритиковал решение коллеги.

— Мы видим, что политика опустилась до муниципалитетов. Четверо депутатов встали на защиту интересов избирателей. Избиратели выбирают депутата, а чиновники давят и давят. Избирателям нужно думать, кого они избирают. Это отрицательный пример депутата, таким быть нельзя, — считает Меньшиков.

Он отметил, что проинформирует КПРФ, от которой в совет избирались и Меньшиков, и Петухов, об этой ситуации.

Сама Лебедева пока не определилась, будет ли пытаться вернуть себе мандат через суд, но как она сообщила ЗАКС.Ру, перед заседанием совета она отправила в прокуратуру заявление о "самоуправстве" председателя совета Дмитрия Иванова.

Иванов в свою очередь оказался доволен результатом заседания, теперь он сможет направить положительный ответ на обращение губернатора.

на фото: Дмитрий Иванов

Лишение оппозиционных муниципальных депутатов через обращение губернатора стало частой практикой в конце 2020 года. Из-за ошибок в декларациях были лишены мандатов депутаты из МО "Нарвский округ", МО "Красное Село", МО "Финляндский округ", МО "Малая Охта" и других муниципалитетов. Попытки вернуть статус через суд пока оборачиваются для экс-мундепов неудачей.

Константин Леньков

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