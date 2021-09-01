Петербург вышел на первое место по числу заболевших COVID-19 за сутки

В Петербурге за сутки 31 августа – 1 сентября выявлено 1 312 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Это более чем в 2,5 раза превышает значение предыдущего дня: накануне штаб отчитывался о 513 заболевших в Петербурге за сутки. Кроме того, 1 сентября Петербург стал лидером по числу заражений среди регионов России. В Москве, которая оказалась на втором месте, за сутки выявили 1 229 случаев COVID-19, в Подмосковье, которое на третьем месте — 543.

В Петербурге за все время эпидемии к 1 сентября зарегистрировано 577 655 случаев заболевания коронавирусом. Еще 34 смерти признаны связанными с инфекцией, всего, по официальным данным, от коронавируса умерли 20 617 петербуржцев.

По всей России зафиксировано 18 368 случаев заражения коронавирусом за сутки. Нарастающим итогом с марта 2020 года выявлено 6 937 333 случаев заболевания. На 1 сентября по стране зафиксированы 184 014 смертей от коронавируса: за сутки в статистику добавили 790 новых летальных исходов.