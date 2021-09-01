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Новости 1 сентября, 20:32

В гимназии в центре Петербурга обрушился потолок на учеников

фото ЗакС политика В гимназии в центре Петербурга обрушился потолок на учеников

В гимназии № 155 в Центральном районе Петербурга обрушился потолок во время урока, передает 78.ru.

Потолок обрушился на первом уроке, когда ученики были в классе. Сообщается, что никто не пострадал.

В пресс-службе Центрального района сообщили, что обрушился небольшой фрагмент штукатурного слоя размером 70х100 см с навесного потолка, учеников быстро вывели из класса. Ремонтировать потолок начнут уже завтра, 2 сентября: его пообещали восстановить в течение суток.

1 сентября в России начался новый учебный год. По данным Смольного, в Петербурге были открыты более 2 тысяч первых классов, в некоторых учебных заведениях их набралось больше десятка. Общероссийский рекорд побила школа в Краснодаре, где учащиеся будут получать знания в классах от "А" до "Я".


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