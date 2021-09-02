У "Петербургтеплоэнерго" сменился руководитель: новым назначен Андрей Гончаров

В руководстве "Петербургтеплоэнерго" произошли кадровые перестановки: у компании появился новый глава, следует из информации, опубликованной на сайте организации. Так, её гендиректором назначен Андрей Гончаров.

В ведении "Петербургтеплоэнерго" находится система отопления домов в нескольких районах Северной столицы.

Отмечается, что новый начальник компании займётся сменой системы подчинения внутри "Газпрома".

К слову, Гончаров и по сей день остаётся заместителем управляющего директора по тепловому бизнесу ПАО "ТГК-1".

Последний раз "Петербургтеплоэнерго" менял главу год назад: тогда директором стал бывший глава комитета по энергетике Владислав Петров.