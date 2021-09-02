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Участвовавший в протестах преподаватель академии Штиглица лишился работы

фото ЗакС политика Участвовавший в протестах преподаватель академии Штиглица лишился работы

С преподавателем петербургской академии имени Штиглица Александром Семеновым, к его удивлению, не стали продлевать срочный контракт, который обычно продлевается по умолчанию и автоматически, о чем он рассказал на своей странице в Facebook.

Как гласит его рассказ, весной руководство вуза вызвало его на разговор об участии в уличных несакционированных протестах и попросило подписать некие связанные с этим бумаги, от чего он отказался. О том, что он лишится работы, Семенова никто не предупреждал.

"Каких-то пояснений от руководства я пока не получил. На кафедре общественных дисциплин и истории искусства, к которой мой предмет (история дизайна, науки и техники) был приписан, ответили, что в этом году на него не выделили часов", – пишет преподаватель.

Отметим, что в июле преподавательница СПбГУ Софья Ямпольская рассказала, что с ней не стали продлевать контракт после того, как она была оштрафована на акции в поддержку Алексея Навального.


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