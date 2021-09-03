Голикова допустила достижение коллективного иммунитета от COVID-19 в России осенью

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что уже свыше 38 млн россиян полностью привились от коронавируса, она рассчитывает, что Россия достигнет коллективного иммунитета осенью, передает ТАСС.

По данным Голиковой, хотя бы одну дозу вакцины получили 45,4 млн россиян. Полностью завершили цикл вакцинации 38,5 млн человек, добавила она.

20 августа министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщал о более чем 43 млн привитых от коронавируса. Он отмечал, что этой цифры пока недостаточно для достижения коллективного иммунитета.

В России зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса: "Спутник V", "Спутник лайт", "КовиВак" и "ЭпиВакКорона". Массовая вакцинация началась в январе 2021 года.