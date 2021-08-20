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Мурашко: Более 43 млн человек в России привились от коронавируса

фото ЗакС политика Мурашко: Более 43 млн человек в России привились от коронавируса

В России на 20 августа более 43 млн человек привились от коронавируса, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"Сегодня вакцинировано в целом в стране более уже 43 млн человек, но этой цифры, мы считаем, пока недостаточно", - приводит слова Мурашко ТАСС.

По словам министра, есть регионы, которые добились вакцинации более 60% взрослого населения. Среди лидеров он выделил Чечню, Белгород, Подмосковье, Калмыкию. О последней Мурашко отметил, что там привито более 50%, но важно сохранить темпы вакцинации.

"Здесь вопрос не только в коллективном иммунитете, мы будем чувствовать себя безопаснее, когда количество людей, имеющих защитное противостояние к инфекции, будет больше 80%", - сказал Мурашко.

В России зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса: "Спутник V", "Спутник лайт", "КовиВак" и "ЭпиВакКорона". Массовая вакцинация началась в январе 2021 года.

 

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