Путин рассказал, что у него до сих пор нет мобильного телефона

Президент Владимир Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума рассказал, что у него до сих пор нет мобильного телефона.

Когда Путин вышел на сцену в начале мероприятия, телеведущий Сергей Брилев, который был модератором пленарной сессии, отметил, что президент - не канцлер Германии Ангела Меркель и у него при себе мобильного нет, "так что он точно на мероприятии не зазвонит". Брилев намекнул на случай в ходе встречи Меркель с Путиным в Кремле, когда у канцлера зазвонил телефон.

Путин отметил, что, как ему кажется, "это нетрудно было заметить, но уже за это спасибо". Брилев спросил, есть ли у Путина мобильный телефон в принципе. Тот в ответ покачал головой, давая отрицательный ответ.

"Даже с питерских времен не оcталось? 8-921…", - продолжил Брилев.

Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что у Путина нет социальных сетей, поскольку у него нет на них времени, а доверить их ведение другому человеку он считает неправильным. За день до этого на встрече со школьниками во Владивостоке один из участников, десятилетний Егор, попросил Путина подписаться на его YouTube-канал. Путин не с первого раза понял, что это значит, и несколько раз спросил мальчика, что он должен подписать.

В прошлые годы Песков не раз рассказывал, что Путину приносят папки с распечатками материалов и статей, и президент не пользуется мобильным телефоном. О последнем Песков, в частности, упоминал в 2014 году в эфире ТВЦ.

фото: kremlin.ru