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Новости 13:04

Путин допустил проведение Олимпиады-2036 в России

фото ЗакС политика Путин допустил проведение Олимпиады-2036 в России

Президент Владимир Путин заявил, что Россия может стать организатором летних Олимпийских игр 2036 года, передает "Интерфакс".

Об этом Путин заявил в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума, отвечая на вопрос, может ли Владивосток стать столицей Олимпиады-2036.

"Надеюсь, что принципы олимпизма не будут извращаться, в том числе не будет примесей политического характера. В таком случае мы не исключаем проведения Олимпийских игр в Российской Федерации. И Дальний Восток, Владивосток - одна из перспективных площадок", - сказал Путин.

Он отметил, что проведение таких масштабных спортивных состязаний - "дело достаточно затратное", но приносящее положительный эффект, например, развитие инфраструктуры. В качестве примера Путин привел строительство Дальневосточного федерального университета, в котором и проводится пленарное заседание ВЭФ.

Путин заявил, что создание условий, при которых Россия сможет полноценно участвовать в крупных международных соревнованиях, зависит не от нее, а "от тех, кто политизирует международный спорт".

"Надеюсь, что объединительных площадок, таких как искусство, спорт, борьба с общими вызовами, уже достаточно для того, чтобы мы руководствовались соображениями общих интересов, а не какими-то политико-эгоистичными соображениями", - добавил Путин.

О планах подать заявку на Олимпиаду 2036 года заявил глава Владивостока Константин Шестаков. Также летнюю Олимпиаду хочет провести Казань. Претендует на нее и Петербург: вице-губернатор Борис Пиотровский заявлял, что город готов принять Олимпийские игры в 2036 году.

 

фото: kremlin.ru


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