Суд во Владимире дал двадцать суток ареста сподвижнику шамана Габышева

Один из последователей якутского шамана Александра Габышева, Виктор Егоров, получил от суда во Владимире 20 суток спецприемника, передает "Апология протеста".

В августе он уже отбыл 10-суточный административный арест - "за призывы проведения несанкционированных публичных акций (пешее движение из Нижнего Новгорода в Москву) за Сашу [Габышева], за свободную Россию". На сей раз ему вменили несанкционированное шествие "с целью выражения несогласия с направлением на принудительное лечение гражданина Габышева", конечной целью которого, по версии суда, была Москва. Адвокаты "Апологии протеста" будут обжаловать судебное решение.

Напомним, что Александр Габышев из Якутии, называющий себя шаманом, в течение последних двух лет подвергается преследованию силовиков и принудительному психиатрическому лечению. В фокус внимания общественности он первоначально попал своим публично выраженным стремлением пешком дойти из Сибири до Москвы и оккультным способом приблизить отставку действующего президента. Место проживания Габышева не раз брали штурмом целые отряды спецслужб. В последний раз его отправили на принудительное лечение за якобы применение силы к росгвардейцу, несмотря на то, что Габышев последовательно заявляет о принципиально мирном характере своих действий и намерений.