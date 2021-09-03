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Евангелисты просит выселить детей-сирот из бывшего евангелического приюта и передать здание им

фото ЗакС политика Евангелисты просит выселить детей-сирот из бывшего евангелического приюта и передать здание им

Русская Евангелическо-Реформатская Церковь (РЕРЦ) в Москве направила в комитет имущественных отношений Петербурга заявку на получение в безвозмездное пользование исторического здания на Ярославском проспекте - евангелический приют во имя св. Эммануила с помещением церкви. Документ опубликован на сайте ведомства.

Сейчас в здании находится СПб ГБУ "Центр содействия семейному воспитанию № 4", который занимается социальным обслуживанием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. РЕРЦ в своей заявке просит прекратить использование Центром помещений и передать здание в пользование их организации. Решение о передаче Церковь требует принять в течение месяца. 

РЕРЦ пишет, что изначально здание построили как "заведение для иноверцев и иностранцев". Приют создал пастор церкви св. Петра Александр Ферман на средства потомственного почетного гражданина Ф. В. Вальца, сообщиют еванеглисты. Они отмечают, что на "втором этаже здания находился молитвенный зал, где служили пасторы из церкви св. Петра". В здании РЕРЦ планирует проводить богослужения и другие обряды с церемониями, следует зи заявки.

Ранее евангелисты уже просили передать им в безвозмездное пользование здание театра "Мюзик Холл" на Английской набережной, помещения филиала библиотеки им. Маяковского на Невском проспекте и здание на Большой Конюшенной улице. Комитет обе заявки отклонил. В случае с помещениями на Невском проспекте и на Большой Конюшенной улице ведомство решило, что Церковь не является правоприемнецей создателей зданий и не может на них претендовать из-за своего нахождения в Москве. Аналогичные выводы КИО сделало и по второй заявке.

В новом обращении РЕРЦ указывает, что осуществляет свою деятельность "не имея централизованной религиозной организации". Доказательства своей конфессиональной связи со зданием еванеглисты тоже решили не прикладывать. 

текст: София Саттарова / фото: Скриншот Google Maps


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