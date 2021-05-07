КИО отказался передавать Евангелическо-Реформатской Церкви здания на Невском и Большой Конюшенной

Комитет имущественных отношений опубликовал ответы на запросы Русской Евангелическо-Реформатской Церкви (РЕРЦ) города Москвы по передаче ей в пользование помещений в домах 20а на Невском проспекте и 25а на Большой Конюшенной улице. Ведомство заявило, что оснований для передачи нет.

Дом 20а по Невскому проспекту строился в 19 веке как Голландская реформатская церковь, сообщает портал Visit Petersburg. Из информации на сайте следует, что религиозная организация по указанному адресу существовала до 1927 года, потом в ее помещениях находились кафе, театры, торговые организации и прочее. Сейчас в стенах бывшей церкви работает филиал библиотеки им. Маяковского.

Дом 25а на Большой Конюшенной улице был Домом французской реформаторской церкви, сказано на сайте открытых данных Петербурга. Теперь там находится самая известная пышечная в городе, спортивная школа олимпийского резерва по шахматам и шашкам и другие организации. В пресс-службе комитета имущественных отношений ЗАКС.Ру подтвердили информацию, что здание на Невском проспекте, 20а является бывшим домом Голландской церкви, а здание на Конюшенной улице, 25а - бывшая Французская Реформатская церковь.

Председатель Церковного Совета РЕРЦ Кирилл Щукин рассказал ЗАКС.Ру, что их религиозная организация планирует начать в Петербурге свою деятельность, потому и была подана заявка. В заявках Церковь апеллирует к №327-ФЗ "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности". По данному закону, если изначально здание строилось как религиозное, то его могут передадать запросившей его организации. Для этого у последней в уставе должно быть прописана соответствующая деятельность, следует из закона. В Уставе РЕРЦ необходимая информация есть, сказал Щукин.

Комитет имущественных отношений в своем ответе заявил, что Русская Евангелическо-Реформатской Церкви города Москвы "не относится к историческому вероисповеданию голландских и французских реформаторских общин Санкт-Петербурга и не является их правопреемницей". Такой вывод ведомство сделало "с учетом конфессиональной принадлежности имущества" и на основе информации от Отдела по связям с религиозными объединениями Санкт-Петербурга администрации города.

В комитете решили, что раз РЕРЦ находится в Москве, то и свою деятельность может осуществлять только там. Именно такая территория "работы" указана в Уставе организации, отметили в ведомстве:

"Как следует из п. 1.1 устава Религиозной организации, утвержденного Общим собранием учредителей Протокол № 1 от 20 марта 2020 г.. Заявитель является местной религиозной организацией в городе Москве. Согласно сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц место нахождения Религиозной организации: город Москва. Следовательно, территориальной сферой деятельности Религиозной организации является территория города Москвы".

Религиозные организации регулярно направляют заявки в комитет имущественных отношений на получение в бессрочное пользование каких-либо помещений. В частности, в конце 2020 года Первая община Петербурга Церкви Христиан Адвентистов Седьмого Дня запросила себе в пользование хозблок, который стоит позади здания самой церкви. Судя по панорамам GoogleMaps, объект находится на территории Церкви Адвентистов - за забором. КИО одобрил эту передачу.

Русская православная Церковь в конце 2020 года запросила себе в пользование второй этаж Благовещенской церкви, где располагался Музей городской скульптуры. Помещение находилось в оперативном управлении музея. Против выступили общественные деятели и политики Петербурга, о проблемах из-за необходимости перевозить экспонаты сообщили сотрудники музея. По информации ЗАКС.Ру, процесс передачи помещения Благовещенской церкви к РПЦ был запущен еще до подачи Церковью официальной заявки: власти города начали подыскивать музею новое помещение, а культурная организация собирать свои экспонаты. Официально КИО передал второй этаж Благовещенской церкви Санкт-Петербургской епархии в марте 2021 года.

София Саттарова / фото: gov.spb.ru