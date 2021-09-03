           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 17:09

Получившей пять суток за символику "умного голосования" женщине заменили арест штрафом

фото ЗакС политика Получившей пять суток за символику "умного голосования" женщине заменили арест штрафом

В Ростове-на-Дону смягчили успевшее получить резонанс наказание для оппозиционной активистки Беллы Насибян, которую накануне арестовали на пять суток за выложенные в соцсетях фотгорафии с символикой "умного голосования". Как пишет местное издание 161.ru, пребывание в спецприемнике молодой матери, которая воспитывает трехлетнюю дочь, заменили штрафом, сумма которого пока не называется.

Отметим, что по действующим в РФ правовым нормам женщин, воспитывающих детей до 14 лет, нельзя отправлять под административный арест.

В фотографиях наклеек "умного голосования", продвигаемого командой Алексея Навального, суд 2 сентября усмотрел "демонстрацию экстремистской символики".


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости3 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru