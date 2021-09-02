Ростовскую "яблочницу" арестовали за публикацию символики "Умного голосования" в Instagram

Первомайский райсуд Ростова-на-Дону отправил под 5-суточный административный арест общественницу Беллу Насибян, обвинив её в пропаганде экстремистской символики (ст. 20.3 КоАП), уведомляет "Коммерсант". Насибян является членом команды кандидата в депутаты Госдумы от "Яблока" Александр Рябчука.

Женщину задержали сегодня утром возле детского сада, куда она отводила своего ребёнка. Согласно протоколу правонарушения, в августе Насибян разместила у себя в Instagram видеозапись о проекте Алексея Навального "Умное голосование". Рябчук уточнил, что на видео, размещённом общественницей, в кадр попала лишь листовка с символикой проекта оппозиционера.

Следует отметить, что сыну Насибян - три года, однако согласно п. 2 ст. 3.9 КоАП РФ административный арест не может быть применён к женщинам, имеющим малолетних детей.