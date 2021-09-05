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Новости 11:08

Суд запретил Google показывать словосочетание "Умное голосование" в поисковой выдаче

фото ЗакС политика Суд запретил Google показывать словосочетание "Умное голосование" в поисковой выдаче

Арбитражный суд Москвы запретил Goolge показывать в поисковой выдаче словосочетание "Умное голосование", решение опубликовано на сайте суда

Решение принято по иску компании "Вулинтертрейд" из Ставрополья. Она занимается продажей овечьей шерсти. В июне компания зарегистрировала товарный знак "Умное голосование": это название идентично проекту политика Алексея Навального. После этого фирма подала иск о защите исключительных прав на товарный знак.

"Запретить оператору поисковой системы Компании Google, LLC использовать обозначение "Умное голосование" в поисковой выдаче принадлежащей ей поисковой системе в качестве одного из ключевых слов поиска", - указано в решении. 

Ранее РКН пригрозил Google и Apple многомиллионными штрафами в случае отказа удалять приложение "Навальный". В сентябре в Ростове-на-Дону активистку отправили под арест за фотографии с символикой "Умного голосование": вскоре арест заменили штрафом, поскольку активистка воспитывает малолетнюю дочь.


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