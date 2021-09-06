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Волков сообщил, что РКН начал блокировал сайт "Умного голосования"

фото ЗакС политика Волков сообщил, что РКН начал блокировал сайт "Умного голосования"

Роскомнадзор приступил к блокировке сайта "Умного голосования", сообщил в Telegram соратник Алексея Навального Леонид Волков.

По словам Волкова, сайт на хостинге appspot оставался последним среди незаблокированных в России сайтов команды Навального. Он отметил, что РКН не смог добиться от Google, которому принадлежит хостинг, удаления ресурса.

Ранее РКН пригрозил Google и Apple многомиллионными штрафами в случае отказа удалять приложение "Навальный", которое тоже связано с проектом "Умное голосование".

Накануне Арбитражный суд запретил Goolge и "Яндексу" показывать в поисковой выдаче словосочетание "Умное голосование" по иску компании из Ставрополья. Фирма зарегистрировала одноименный товарный знак и после этого подала иск о защите прав на него.


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