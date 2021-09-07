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С опозданием на три дня башню на Думской улице откроют для посетителей

фото ЗакС политика С опозданием на три дня башню на Думской улице откроют для посетителей

Сроки открытия башни на углу Думской улицы и Невского проспекта после капитального ремонта, ранее объявлявшиеся вице-губернатором Борисом Пиотровским, в конечном счете сдвинулись на три дня. Посетить ее можно будет начиная с 9 сентября, передает пресс-служба Смольного. Прохожие смогут, в частности, забраться по 233 ступеням на смотровую площадку, позволяющую взглянуть на город из самого его центра с высоты 47,5 метров.

Интересно, что между объявлением Пиотровского и сегодняшней информацией с башней успела произойти одна приметная для горожан неприятность: на ней остановились часы. На их починку 30 августа чиновники взяли себе несколько дней.

В императорской России в здании, построенном на рубеже XVIII-XIX веков, заседали чиновники городской управы, впоследствии перебравшиеся в Смольный. Летом 2021 года здание отдали в пользование Центру музыкальной культуры "Чайковский". 


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