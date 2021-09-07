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Новости 14:14

Комик Идрак Мирзализаде решил засудить МВД, пожизненно запретившее ему въезд в РФ

фото ЗакС политика Комик Идрак Мирзализаде решил засудить МВД, пожизненно запретившее ему въезд в РФ

Стендапер азербайджанского происхождения Идрак Мирзализаде через суд потребовал отмены пожизненного запрета на пересечение границы РФ, как то ранее решило МВД, делится ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Замоскворецкого суда Москвы.

Силовое ведомство сочло пребывание комика в РФ "нежелательным" 30 августа.

"Его нахождение на территории Российской Федерации признано угрожающим общественному порядку, правам и законным интересам других лиц. МВД России считает недопустимыми высказывания, направленные на дестабилизацию межнациональных отношений, вне зависимости от формы их подачи", – указывалось в сообщении ведомства.

Ранее комик провёл 10 суток в спецприёмнике за нелестную шутку про россиян.

Добавим также, на минувших выходных МВД потребовало от сотрудника оппозиционного кандидата в Госдуму Андрея Пивоварова Саиданвара Сулаймонова, уроженца Таджикистана, покинуть страну, закрыв ему въезд на, предположительно, 40 лет.


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