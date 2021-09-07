ФАС вновь оштрафовала Google за ненадлежащую рекламу

Столичное управление Федеральной антимонопольной службы в пятый раз назначило Google штраф в размере 200 тысяч рублей за размещение ненадлежащей рекламы, указано в информационной сводке, опубликованной на сайте ведомства.

На сей раз компанию привлекли к административной ответственности за публикацию рекламы некой финансовой фирмы.

Отметим, что в нынешнем году Google был уже четыре раза оштрафован за обозначенное правонарушение, сумма санкций подобралась к 800 тысячам рублей. Большую часть из них компания погасила.

Напомним, что ФАС занялась проверкой Google и других поисковиков ещё в апреле в ходе изучения дела, возбужденного в отношении "Яндекса". Претензии антимонопольщиков обусловлены тем, что компания не обеспечивает равные условия демонстрации сервисов на страницах поисковой системы, в том числе для своих конкурентов.