Николаю Платошкину сократили условный срок

Лидеру движения "За новый социализм" Николаю Платошкину удалось добиться смягчения приговора по делу о призывах к массовым беспорядкам, который ему вынесли в мае. Условный срок, назначенный политику, в конечном счете составит не пять лет, а четыре года и девять месяцев, передает пресс-служба московских судов общей юрисдикции. Изменилась также вошедшая в наказание сумма штрафа - с 700 до 500 тысяч рублей.

Почти год до вынесения приговора Платошкин просидел под домашним арестом. Судили его по двум статьям: за якобы призывы к массовым беспорядкам и за распространение фейков про коронавирус.

Перед задержанием в прошлом году YouTube-канал левого политика стремительно набирал популярность. На сегодняшний день на него подписано 622 тысячи человек. В мае политик пообещал помочь на выборах в Госдуму "реальным кандидатам от оппозиции".

фото: Николай Платошкин / Facebook