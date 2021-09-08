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Новости 12:03

Граффити с Марией Колесниковой закрасили коммунальщики

фото ЗакС политика Граффити с Марией Колесниковой закрасили коммунальщики

Около 11:30 сотрудники ЖКС №3 Центрального района Петербурга закрасили граффити портрет белорусски Марии Колесниковой на будке в Некрасовском саду, сообщил корреспондент ЗАКС.Ру. 

Сперва маляры предложили закрасить только надпись "За нашу и вашу свободу", так как сама женщина "красивая". После команды начальницы их риторика внезапно изменилась. 

— За какую она свободу? Мы и так свободны. За американскую! Американцы что хотят - то творят. Они во всем мире лидеры. И эта тоже американская. В Америке живет, а здесь руководит. Мы и так свободны, как сопля в полёте, - заявила одна из коммунальщик. 

Другие граффити на будке закрашивать не стали.

Следующие 11 лет Колесникова проведёт в белорусской тюрьме. Так решил минский суд, признав виновным ее и адвоката Максима Знака в намерениях устроить государственный переворот. 

Граффиити с белорусской оппозиционеркой появилось предположительно в ночь на 8 сентября. На изображении Колесникова руками показывала сердечко.

Константин Леньков


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