Несмотря на ревакцинацию, глава Бурятии подхватил коронавирус

Глава Бурятии Алексей Цыденов записал для своего Instagram ролик, сопроводив его подписью "Сюрприз, ё-маё". В нем он говорит, что заболел коронавирусной инфекцией.

"Ковид подхватил, хотя дважды вакцинирован. Тест показал, что ковид есть, самочувствие (...) нос немножко гундит, по самочувствию все нормально", - произносит на видео чиновник.

С учетом того, что из-за постоянных очных контактов с общественностью он регулярно тестируется на наличие вируса, Цыденов предположил, что инфицирование никак не могло произойти раньше 2 сентября.

Из обнародованной в августе официальной петербургской статистики следует, что у вакцинированных от коронавируса вероятность подхватить эту инфекцию крайне невелика: по состоянию на 2 августа заболевших после двух инъекций в городе насчитали 1,7% человек. В Ленобласти этот показатель оказался и того меньше - 1,2%.