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Минкульт хочет исключить из реестра памятников КГИОП дачу в Озерках

фото ЗакС политика Минкульт хочет исключить из реестра памятников КГИОП дачу в Озерках

Градозащитники из ВООПИиК опубликовали в своих социальных сетях тревожное сообщение, касающееся здания "Дачи при саде Озерки", которое они отстаивают последние пять лет после пожара и разрушений

Суть проблемы в том, что Минкульт поменял свою позицию и согласился с выводами экспертизы, которую заказал Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов, являющийся пользователем сооружения. Из экспертизы следует то, что заброшенный деревянный дом следует исключить из реестра памятников регионального значения, а значит, снять с государственной охраны. Заключение экспертов гласит, что памятник уже невозможно восстановить и он полностью утрачен.

"Напротив замечаний, поданных ВООПИК и КГИОП на экспертизу, cтоит пометка Минкульта  - "не учтено". При том что эта же экспертиза уже обоснованно отклонялась Министерством. С чем связана такая резкая перемена ведомством мнения, неясно, но похоже, что Профсоюзы наконец нашли подход к Министерству культуры и заручились там поддержкой", - предполагают градозащитники.

Теперь, к их неудовольствию, от исключения дачи из реестра ее отделяет только один шаг в виде соответствующего постановления правительства. В связи с этим петербургское ВООПИиК призывает губернатора Александра Беглова повлиять на ситуацию, а горожан - направлять как можно больше протестных обращений премьер-министру и главе Минкульта.

Отметим, что вступившие в силу судебные решения ранее обязали Университет профсоюзов восстановить "Дачу при саде Озерки".

фото: ВООПИиК Санкт-Петербургское городское отделение / ВКонтакте


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