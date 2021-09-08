Путина попросили распространить разовые выплаты на всех ветеранов боевых действий

Лидер общественного движения "Ветераны России" Ильдар Резяпов официально обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой направить из федерального бюджета всем ветеранам боевых действий по 15 тысяч рублей в качестве единовременной выплаты. Также он призвал главу государства рассмотреть предложения, принятые 27 августа на последнем расширенном заседании представителей координационных советов ветеранских организаций, одним из организаторов которого выступили "Ветераны России".

На заседании, в числе прочего, руководству страны порекомендовали обеспечить бесплатным жильем ветеранов боевых действий и членов семей тех, кто погиб в ходе боевых действий. Участники круглого стола также хотят двойного снижения платы за коммунальные услуги для этой группы населения и их бесплатного обеспечения лекарствами по рецептам и назначениям врачей.

Напомним, что в конце августа Путин объявил о единоразовых выплатах для всех военных и силовиков (по 15 тысяч рублей), а также пенсионеров (по 10 тысяч рублей). В свою очередь, все петербургские педагоги по решению губернатора Александра Беглова до конца месяца должны получить единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. Многими оппозиционерами это было воспринято как "предвыборная подачка".