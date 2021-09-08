В Петербурге представили проект реконструкции станции метро "Фрунзенская"

На заседании градостроительного совета Петербурга московское ООО "Архитектурное бюро А. С. +" представило проект нового здания для станции метро "Фрунзенская", о расширении которого на 7 тысяч кв. метров стало известно в августе.

Внутренние интерьеры, как пишет "Деловой Петербург", будут полностью переделаны, а снаружи типовое советское здание 1960-х годов надстроят новым объемом. Расширение "Фрунзенской" необходимо для того, чтобы вместить туда Единый диспетчерский центр подземки к 2026 году. С появлением все большего числа новых станций для обслуживания метро требуются новые кадры, которые физически не смогут более помещаться в здании на Московском проспекте, 28, в котором также расположены оба выхода из станции метро "Технологический институт".

"Мы стараемся, чтобы архитектура вписалась в окружающую застройку", – отметил главный архитектор проекта Александр Сохацкий.

Однако мнения о новом проекте на градсовете разделились, и теперь судьбу представленного варианта через несколько дней решит голосование. Предыдущий проект в футуристическом стиле, подготовленный ООО "СУАР.Т", не был реализован из-за срыва сроков работ.

фото: пресс-служба ООО "Архитектурное Бюро А.С.+"