Прощание с погибшим главой МЧС Зиничевым пройдёт в Москве, а похороны - в Петербурге

Прощание с главой МЧС Евгением Зиничевым, погибшим накануне в Норильске, пройдет завтра, 10 сентября, в Москве, а похоронят его позднее в этот же день в Петербурге, информирует ТАСС.

Ранее РБК, ссылаясь на свои источники, сообщал, что глава спасательного ведомства разбился во время съемки ролика для нужд МЧС, пытаясь удержать поскользнувшегося у края скалы сотрудника съемочной группы Александра Мельника.

Журналисты уточняли, что трагедия случилась не в самом Норильске, а под ним, на территории Путоранского заповедника в районе водопада Китабо-орон, где в это время года уже стоит минусовая температура и потому местами есть гололед.

Свои соболезнования в связи с кончиной 55-летнего Зиничева выразили Владимир Путин и Александр Беглов.

Фото: сайт Кремля