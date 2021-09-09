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ЗакС попросил Беглова заняться тротуаром в ЖК "Философия на Московском"

фото ЗакС политика ЗакС попросил Беглова заняться тротуаром в ЖК "Философия на Московском"

Законодательное собрание Петербурга на заседании 9 сентября утвердило запрос депутата "Единой России" Алексея Макарова к губернатору Александру Беглову. Единоросс возмутился ситуацией с тротуаром у детского сада в ЖК "Философия на Московском" и попросил главу города принять меры.

"Жители сообщили, что открытие долгожданного детского сада омрачено отсутствием благоустроенного подхода к зданию, в котором расположено дошкольное учреждение. Фактически оказалось, что нет пешеходных дорог, ведущих к жилому комплексу. Родителям с детьми приходится идти по проезжей части, а в плохие погодные условия - по грязи и лужам", - говорится в запросе.

Макаров, со ссылкой на комитет по развитию транспортной инфраструктуры, указал, что для строительства недостающих тротуаров необходимо разработать проект планировки территории проезда, а все необходимые работы можно выполнить только при общей реконструкции дороги. Ранее вице-губернатор Максим Соколов в своем письме заверил депутата, что проект планировки уже разрабатывает компания "Сэтл Сити", построить объект тоже планируется за счет инвестора.

Тем не менее ЗакС поддержал запрос единоросса с просьбой "дать поручение о выполнении работ по обустройству тротуара по указанному адресу".

Сергей Еремеев


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