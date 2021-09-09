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Новости 10:23

Петербургский ЗакС предложил включить мониторинг почв в систему государственного экомониторинга

фото ЗакС политика Петербургский ЗакС предложил включить мониторинг почв в систему государственного экомониторинга

Заксобрание Петербурга на заседании в четверг, 9 сентября, утвердило в первом чтении проект постановления о поправках в Федеральный закон "Об охране окружающей среды" и Земельный кодекс России.

Предлагается дополнить Единую систему государственного экологического мониторинга новой подсистемой - мониторингом почв. Автором документа выставили комитет ЗакСа по законодательству и комиссию по экологии и природопользованию.

В пояснительной записке к инициативе говорится, что "в условиях расширения транспортной инфраструктуры, уплотнительной застройки и урбанизации общественных отношений в целом" проблематика мониторинга почв в крупных городах стала особенно актуальной.

Сергей Еремеев


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