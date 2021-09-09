Макаров рассказал, как ему удалось управлять Заксобранием 10 лет

Лидер петербургского отделения "Единой России" Вячеслав Макаров на брифинге 9 сентября высказался о десяти годах работы в должности спикера Заксобрания.

- Абсолютно искренне вам хочу сказать, - обратился спикер к журналистам. - [У меня спрашивают:] "Вот как ты удержался десять лет?". Если бы не было такой единодушной поддержки депутатов всех фракций... Если бы не было такого коллектива, который поддерживает своего председателя… Ну о чем тут речь вести?

Он также отметил, что пятый и шестой созывы ЗакСа навсегда войдут в историю как мощный орган законодательной власти.

- За что я благодарен депутатам всех фракций? Мы спорим, дискутируем, кто-то возмущается. Но даже тот, кто больше всех возмущается, больше всех поддерживает. Это, пожалуй, самое главное, - добавил спикер.

Отвечая на уточняющий вопрос, какие личные качества помогали ему держаться на плаву, Макаров заявил, что в течение десяти лет все время либо работал, либо занимался спортом.

- У меня было два состояния за десяти лет. Или я спортом занимался, или работал. Больше ничего не было. Все, кто со мной соприкасался, это знают, - заявил единоросс.

Напомним, шестой созыв Заксобрания Петербурга 9 сентября завершил свою работу.

Сергей Еремеев