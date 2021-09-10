Петербургские учителя начали получать выплаты по 10 тысяч рублей

Петербургские педагоги начали получать единовременные выплаты по 10 тысяч рублей, сообщили в Смольном.

10 сентября деньги перечислили на банковские карты 30 тысяч педагогов, по мере обработки списков в течение недели деньги получат более 125 тысяч человек.

Постановление о выплатах было подписано 3 сентября. Выплаты губернатор Александр Беглов анонсировал в конце августа на городском педсовете.

Деньги должны получить учителя, школьные психологи, воспитатели в детсадах, работники школьных библиотек, тренеры спортивных школ, центров физкультуры, содействия семейному воспитанию, работающие с детьми сотрудники психоневролгических интернатов, центров соцпомощи семье, подростоково-молодежных клубов и мастера производственного обучения в учреждениях профессионального образования. Всего на эти цели из бюджета Петербурга выделили 1,25 млрд рублей.