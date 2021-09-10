Ростовского журналиста Хорошилова отправили в спецприемник из-за поста об "Умном голосовании"

Главного редактора ростовского издания "Голос" Игоря Хорошилова отправили на 10 суток в спецприемник из-за заметки в Facebook о проекте команды Алексея Навального "Умное голосование", сообщает "ОВД-Инфо".
Журналисту инкриминировали административную статью о распространении экстремистских материалов.
Силовики задержали Хорошилова сегодня днем.
Следует отметить, что "Умное голосование" является самостоятельным проектом и не связано с деятельностью признанного экстремистским ФБК*.
Добавим, что правоохранители добиваются повсеместной блокировки мобильных приложений "Умное голосование" и "Навальный". Роскомнадзор уже обязал "Яндекс" и Google удалить из поисковых выдач ссылки на проект оппозиционеров.
* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.
ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.