"Яндекс" подчинился воле суда и удалил из поисковой выдачи ссылки на "Умное голосование"

Из поисковой выдачи "Яндекса" пропали ссылки на проект команды Алексея Навального "Умное голосование": аналогичная участь постигла и "зеркала" сайта.

При этом, обращает внимание TJ, на сайт проекта всё ещё можно попасть через VPN.

Следует напомнить, что днём ранее Роскомнадзор внёс ссылки на "Умное голосование" в реестр запрещённых сайтов, как того требовала Генпрокуратура, которая увидела связь проекта с "экстремистским" ФБК*.

После этого Арбитраж Москвы предписал "Яндексу" и Google не выдавать при запросах ссылки на "Умное голосование". Первый поисковик заявил, что решение инстанции намерен обжаловать в суде.

"Согласно законодательству РФ, поисковые системы обязаны исключать ссылки на сайты и их „зеркала", как только Роскомнадзор вносит их в реестр. Синхронизация с реестром происходит автоматически", – объяснил накануне "Яндекс".

При этом пока что Google на сайты "Умного голосования" выдает и без VPN.