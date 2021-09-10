С понедельника в Петербурге будет усилено движение по ряду автобусных маршрутов

В петербургском комитете по транспорту оповестили горожан о том, что начиная с понедельника, 13 сентября, будет усилено движение по десяти городским автобусным маршрутам: это № 1, 7, 11, 31, 33, 115А, 130, 134, 210, 300.

К соответствующему решению в комтрансе пришли после мониторинга пассажиропотока Северной столицы.

Кроме того, с понедельника дополнительный транспорт будет запущен на таких маршрутах, как № 20, 74, 161, 169, 190, 114, 133, 140.

Работой по постановке дополнительных автобусов на линии курирует ГКУ "Организатор перевозок", специалисты которого изучают пассажиропоток на всех направлениях городского транспорта и при необходимости принимают решение об усилении транспортной работы на самых перегруженных маршрутах сети.

Напомним, ранее сегодня в комтрансе пообещали увеличить зарплату водителей автобусов до не менее 80 тысяч рублей.