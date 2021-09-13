В Петербурге патриарх Кирилл освятил восстановленную церковь Святой Троицы

Патриарх Кирилл, продолжающий гостить в Петербурге по случаю торжеств в честь 800-летия князя Александра Невского, освятил отремонтированную церковь Святой Троицы Киновии Троицкой Александро-Невской лавры в Невском районе. В ведение РПЦ она вернулась двадцать лет назад.

"Возрождение храма – еще один достойный пример сотрудничества города и Русской Православной Церкви в деле сохранения духовных и нравственных ценностей нашего народа. Благодарю всех, кто принимал участие в реставрации собора и обустройстве подворья. Этот ансамбль стал настоящим украшением Октябрьской набережной", – приводит слова губернатора Александра Беглова, посетившего церемонию, пресс-служба Смольного.

В свою очередь, глава законодательной ветви городской власти, Вячеслав Макаров, счел, что без "возвращения души России" в виде реставрации храмов невозможны ни политические, ни экономические достижения.

"Православная вера, душевное единение с Богом всегда ведут правильным, спасительным путем", – считает Макаров.

После освящения храма, как пишет "Интерфакс", патриарх Кирилл отметил большой вклад государственной компании "Газпром" в духовное возрождение и развитие страны в 1990-х годах.

"Если бы, может быть, не было этого первичного капитала, богом заложенного в наших недрах, по промыслу божественному, то, наверное, откуда было бы взяться материальным ценностям", – рассудил предстоятель РПЦ.

Накануне Кирилл заявил, что в Петербурге, если брать историческую ретроспективу, "билось сердце РПЦ".

фото: пресс-служба Смольного