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Российские пользователи заметили сбой в работе App Store

фото ЗакС политика Российские пользователи заметили сбой в работе App Store

Российские пользователи сообщили о сбоях в работе App Store - магазина приложений для устройств Apple, на это обратил внимание vc.ru.

Пользователи жаловались в соцсетях, что не могут скачать и обновить приложения: об этом сбое сообщали абоненты Ростелекома, Yota, "Мегафона", МТС и других сетей. Приложения не удается скачать и обновить, при этом работа налаживается при использовании VPN.

На сайте Apple указано, что проблем с доступом к App Store к их стороны нет. Ранее "Коммерсантъ" писал, что Роскомнадзор собирается тестировать массовую блокировку DNS-сервисов Google и Cloudflare и опрашивал госкомпании, не используют ли они иностранные интернет-протоколы.

Ранее РКН пригрозил Google и Apple многомиллионными штрафами в случае отказа удалять приложение "Навальный", которое связано с проектом "Умное голосование". Также регулятор требовал, чтобы сервисы не предоставляли российским пользователям обход блокировок этого приложения.


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