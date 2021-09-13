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В Невском районе появится новый завод по изготовлению труб

фото ЗакС политика В Невском районе появится новый завод по изготовлению труб

На заседании петербургского правительства губернатор Александр Беглов согласовал с подчиненными проект строительства нового завода в Невском районе, на котором будут изготавливать трубы, передает пресс-служба Смольного. На возведение двухэтажного объекта для ЗАО "Петертайп" потребуется около 200 млн рублей инвестиций. Ориентировочно работы продлятся три года.

"Это хороший пример того, как успешное предприятие не останавливается на достигнутом и расширяет производство", - приводится цитата Беглова.

Он напомнил, что за первое полугодие индекс промышленного производства в городе достиг 108%.

Отметим, что в тот же день 13 сентября в авторской радиопрограмме Беглов счел значительным успехом открытие еще одного завода, состоявшегося на минувшей неделе. Завод Hyundai по производству автомобильных двигателей дал городу 500 рабочих мест.


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