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Избирком поддержал "яблочного" кандидата в ГД Антона Гордюка в его конфликте с ЛОТ

фото ЗакС политика Избирком поддержал "яблочного" кандидата в ГД Антона Гордюка в его конфликте с ЛОТ

Избирком Ленобласти занял сторону кандидата от "Яблока" Антона Гордюка, который пожаловался на Ленинградскую областную телекомпанию, не пускавшую его в эфир на бесплатные теледебаты. Телекомпания также отказывалась транслировать агитационные материалы Гордюка, мотивировав это тем, что политик не сообщает о себе как об иностранном агенте.

"ЛОТ всеми правдами и неправдами не выпускала в эфир мои ролики с 25 августа. В результате уже пропало 80% бесплатного эфирного времени, отведенного мне законом. Теперь государственный вещатель должен компенсировать пропущенное время", - рассказал кандидат.

В избиркоме не нашли основания для того, чтобы свои выступления Гордюк маркировал пометкой иноагента: таковым его пока ни одна официальная инстанция не признавала.


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