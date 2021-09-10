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"Яблоко" обвинило ЛОТ в срыве дебатов с их кандидатом в Госдуму Антоном Гордюком

фото ЗакС политика "Яблоко" обвинило ЛОТ в срыве дебатов с их кандидатом в Госдуму Антоном Гордюком

Партия "Яблоко" заявила об отказе Ленинградской областной телекомпании проводить дебаты с участием кандидата в депутаты Госдумы Антона Гордюка.

По словам представителей партии, Гордюка не пустили в студию ЛОТ в назначенное по результатам жеребьевки время. В итоге дебаты оказались сорваны, и второй их участник - кандидат от Партии пенсионеров - покинул студию, рассказали в "Яблоке". Представители партии напомнили, что 7 сентября в эфире ЛОТ лидер "Яблока" на выборах в Заксобрание Ленобласти Дмитрий Соловьев раскритиковал политику президента Владимира Путина. 

В партии заявили, что это не первый случай, когда ЛОТ не предоставляет Гордюку бесплатное эфирное время. По словам "яблочников", канал не пускает в эфир агитационные ролики их кандидата. Они подали жалобу, 13 сентября ее рассмотрит рабочая группа областной Избирательной комиссии по информационным спорам.

 


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