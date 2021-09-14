Обрушившийся на Петербург ураган вызвал критический подъём воды в Неве

Пришедший в Петербург шторм критически сказался на уровне воды в Неве: так, по состоянию на утро, 14 сентября, у гидропоста у Горного университета вода подобралась к отметке 120 см.

Соответственно, согласно шкале до наводнения осталось менее 40 см, отмечается на сайте Комплекса защитных сооружений.

По состоянию на 08:30 уровень воды достиг отметки 126 см.

Днём ранее Северная столица оказалась во власти циклона "Кийан", который ныне определяет погоду в городе и его окрестностях. Днём ранее на Петербург обрушился ливень, к вечеру 14 сентября также ожидается заметное ухудшение погодных условий.

МЧС предупреждало о порывах ветра более 20 м/с, из-за чего накануне закрыли городские скверы и парки.