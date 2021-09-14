Петербургская прокуратура отозвала иск о блокировке "Российской ЛГБТ-сети" в Facebook

Смольнинский райсуд Петербурга удовлетворил прошение прокуратуры об отказе от исковых требований по блокировке страницы "Российской ЛГБТ-сети" в Facebook, отчитались в объединённой пресс-службе городских судов.

"Представитель административного ответчика, заинтересованного лица Межрегионального общественного движения "Российская ЛГБТ-сеть", не возражал, указав, что добровольного исполнения не было, на момент предъявления иска информация отсутствовала, ссылки на интернет-страницы являлись неактивными", - сообщили в судебной пресс-службе.

Не явившиеся на заседание представители Роскомнадзора и Facebook получат соответствующее определение о завершении процесса.

Напомним, ранее петербургская прокуратура отказалась от иска по блокировке страницы ЛГБТ-сети "ВКонтакте".