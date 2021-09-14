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Новости 17:35

Комблаг насчитал более 60 упавших из-за урагана в Петербурге деревьев

фото ЗакС политика Комблаг насчитал более 60 упавших из-за урагана в Петербурге деревьев

Комитет по благоустройству уточнил, что в Петербурге штормовой ветер повалил 61 дерево. Ранее сообщалось о 30 упавших стволах. 

Больше всего пострадали деревья в Приморском районе. В Удельном парке сломаны шесть берез и одна рябина, на Приморском шоссе и в безымянном саду между Коломяжским проспектом и линией Сестрорецкой железной дороги погибли по одной иве.

В Петродворцовом районе рухнули семь деревьев. В том числе упали яблоня и клен в саду дачи Крона. В центре Петербурга, в Александровском саду, упал ясень, в Московском парке Победы — рябина, липа и береза.

С 13 сентября в Петербурге штормовой ветер с порывами ветра до 20 м/с. Уровень воды в Неве поднялся до критической отметки 120 см. По данным синоптиков, в ближайшие сутки ветер не утихнет, его порывы будут достигать 15 м/с.

 

 

 

 

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