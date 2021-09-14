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В центре Петербурга затонул прогулочный теплоход

фото ЗакС политика В центре Петербурга затонул прогулочный теплоход

На канале Грибоедова напротив дома № 54 затонул прогулочный теплоход, сообщили в Санкт-Петербургской транспортной прокуратуре.

Инцидент произошел во второй половине дня 14 июля. Теплоход "Чайка-2" завалился на бок, стоя на приколе. Никто не пострадал, разлива нефтепродуктов удалось избежать.

По данным прокуратуры, теплоход принадлежит ООО "Попутный ветер". Ведомство начало проверку: прокуроров интересует, соблюдалось ли законодательство о безопасности плавания в случае с судном. Они дадут оценку действиям ответственных лиц и при наличии оснований примут меры.

13-14 сентября в Петербурге бушует ураган. Утром 14 сентября уровень воды в Неве достиг критической отметки в 120 см. Ветер будет бушевать и завтра, 15 сентября, ожидаются порывы до 15 м/с.

фото: Санкт-Петербургская транспортная прокуратура


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